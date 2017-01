GUADALAJARA

Aunque Jorge Vergara manifieste de manera constante su deseo de ver campeón a Guadalajara, el técnico del equipo, el argentino Matías Almeyda, dejó en claro que él es realista y que hay todo un proceso para llegar al objetivo.

Luego del entrenamiento del “Rebaño Sagrado”, que se presentará en el Clausura 2017 este sábado como local ante Pumas de la UNAM, el estratega dijo entender el deseo de Vergara Madrigal, pero reiteró que también sabe del proceso que llevan.

Él también sabe que hay un proceso, que lo hemos hablado, por eso me da la continuidad, por eso me han hecho cinco años de contrato. Y si no llega (el título) en este campeonato, llegará el otro, y si no llega el otro será el otro”, comentó.