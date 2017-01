CIUDAD DE MÉXICO.

El chileno Nicolás Castillo salió entre críticas de su país por haber fichado con un club mexicano a sus 23 años, cuando bien pudo esperarse un poco más para que llegara una oferta de Europa, aunque dice, ya con cerca de una semana en el país, que la decisión que tomó fue la ideal. “En Chile no sé qué liga mexicana estén viendo”, comentó.

El bicampeón de goleo y de la liga chilena con la Universidad Católica, aseguró que el balompié mexicano cumple con las necesidades que tenía para continuar con su crecimiento: ve un torneo competitivo, que está en la mira del técnico nacional Juan Antonio Pizzi, una economía fuerte y calidad de sobra para fortalecerse. También cree que es una vitrina para Europa.

Más que Pumas, elegí la liga mexicana porque es muy dinámica, mucho mejor que la chilena y hay muchos seleccionados en este balompié. El entrenador de la selección de Chile estuvo en México y conoce este futbol. A Pumas también se le reconoce mucho, porque recientemente jugó la Copa Libertadores y tuvo una buena participación en la Copa Sudamericana”, argumentó el ariete.

Además de Castillo, para el siguiente torneo llegó otra de las jóvenes joyas del futbol andino Martín Rodríguez, lo que generó molestia en su país. Incluso José María Buljubasich, gerente deportivo de la Universidad Católica, señaló que México le ha hecho mucho daño deportivo a Chile.

Al margen, Castillo descartó ponerse una cifra de anotaciones como meta e, incluso, no se ve en la búsqueda del título de goleo, pero, a cambio, se comprometió a dar lo mejor de sí para que el club universitario alcance su octavo título durante su estancia.

Mi objetivo es salir campeón, encontrar un funcionamiento, ganar los tres puntos cada semana y después veremos, si salen goles estaré contento. La presión no es impedimento, voy a tratar de jugar bien en cada partido, si salen los goles estará bien y si no, trataré de aportar lo que más pueda para que el equipo gane”, comentó.

Castillo mencionó que está listo para debutar en la Liga el sábado en el enfrentamiento que sostendrá Pumas ante Chivas, en el Estadio del Rebaño. “He entrenado con normalidad, me he sentido muy a gusto en el club, me han tratado muy bien y el tema físico no ha sido problema”, dijo.