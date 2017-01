GUADALAJARA.

Oswaldo Alanís, defensa del Guadalajara, señaló que el tema de la asociación de futbolistas ya se trató en el seno de la Selección Mexicana, y que el objetivo de esa organización es la de un mejor trato sin generar ningún conflicto.

En selección tuvieron una junta de todos los jugadores y acordamos eso, que se debía hacer algo para beneficiar al jugador y al balompié mexicano, es algo en lo que estamos apoyando para que las condiciones del jugador sean más justas”, dijo.

Manifestó que desconocía “qué temas se tocaron, pero decir que como deportista vamos a apoyar a situaciones que nos afectan a todos porque pueden ser situaciones que en este momento viven otros y que nos puede tocar a cualquiera”

“No estoy tan enterado ahorita, sí supe que se habló, pero no estuve ocho o nueve meses en selección, cuando regresé escuché un poco de eso, pero no sé decir en qué se avanzó, pero sí que se tiene esa idea por el bien del futbol y del jugador”, estableció.

Dejó en claro que lo que se quiere es conciliar sin entrar en una confrontación directa con los dueños de los equipos, para evitar problemas más grandes.

Lo que se busca es que sea justo, no se hará una huelga, no queremos conflictos, queremos buscar un acuerdo y no una ruptura, va por ese lado, buscando algo más justo, pero sin llegar a una ruptura”, acotó.

Asimismo, reiteró que, “la idea es tener la unión de todos los jugadores, es difícil porque hay diferentes intereses, de extranjeros o de futbolistas que están en diferentes etapas en sus carreras, la idea es que se tenga la fuerza para que sea justo lo que se está haciendo”.

“Lo que se busca es que no porque a nosotros nos paguen bien y ellos no (otros jugadores) no nos vamos a meter, ahorita nos toca tener un buen sueldo, pero nos puede tocar lo contrario y no nos gustaría que nadie nos apoye, por eso buscamos la asociación y como dice `Rafa`, que se respete al jugador”, sentenció.

ald