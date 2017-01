DENVER.

Gary Kubiak, entrenador en jefe de Broncos de Denver, anunció su retiro de la NFL, luego de 27 años como coach de futbol americano, tras el cierre de temporada regular en el que su equipo venció a Raiders de Oakland por marcador de 24-6.

Durante la presente campaña, Kubiak no pudo dirigir un partido, luego de ser diagnosticado con un severo caso de migraña, situación con la cual ha tenido que lidiar toda la temporada. Además, en 2013, cuando era coach de Texanos de Houston sufrió un mini infarto, por lo que su salud fue el tema central para tomar la decisión.

El timonel de 55 años acumuló 25 años ininterrumpidos como coach en diferentes capacidades y puestos, luego de su inicio como entrenador de corredores en 1992 con la Universidad de Texas.

Como entrenador en jefe, Kubiak fue el mandamás de Texanos de Houston de 2006 a 2013 y de Broncos de Denver de 2015 a 2016, equipo con el que logró coronarse campeón del Super Bowl 50.

Kubiak se retira con un récord acumulado de 82 ganados, 75 perdidos como entrenador en jefe y como uno de los siete coaches en la historia en retirarse de la NFL, tras sólo un año después de coronarse campeones en el Super Bowl.

