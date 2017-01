FILADELFIA

Tony Romo lanzó su primer pase de touchdown en cerca de 14 meses y unos Cowboys de Dallas de antemano clasificados a playoffs no arriesgaron al caer el domingo 27-13 ante los Eagles de Filadelfia.

#Eagles end the season with a win over Dallas. #FlyEaglesFly pic.twitter.com/P7cbX5WmDL

— Philadelphia Eagles (@Eagles) 1 de enero de 2017