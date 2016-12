OAKLAND

Stephen Curry, estrella de los Warriors de Golden State, recabó 26.400 dólares al subastar dos pares de sus zapatillas deportivas para fondos destinados a las víctimas del incendio ocurrido este mes en un depósito en Oakland.

Still time to bid on my custom #OaklandStrong & #GhostShip shoes to raise money for Oakland Fire Relief. Visit https://t.co/nSbRxJHJS5 pic.twitter.com/RoH4Tlv6PE

— Stephen Curry (@StephenCurry30) 30 de diciembre de 2016