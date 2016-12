GRANADA

El portero mexicano Guillermo Ochoa, jugador del conjunto de Granada, se mostró ilusionado por el compromiso que tendrá su equipo el próximo siete de enero ante Real Madrid, por la fecha 17 de la liga española.

La escuadra “nazarí” ha mejorado su funcionamiento y resultados durante las últimas semanas en el torneo de liga, lo cual les ha permitido abandonar el último puesto en la tabla de posiciones, lugar que habían ocupado desde el inicio del campeonato.

A pesar de la mejoría, el equipo de Ochoa aún se mantiene en la zona de descenso, al ubicarse en la décimo novena posición de la clasificación con nueve unidades, sólo dos por encima de Osasuna, que es el colero de la competición.

La situación en la que estamos no tenemos que bajar los brazos. Toparemos con resultados positivos que ilusionan y también negativos. No por eso vamos a dejar de pelear", agregó el ex jugador de América.