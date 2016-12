LAS VEGAS

La peleadora Ronda Rousey superó la báscula y se declaró lista para enfrentar el viernes a Amanda Nunes, en el pleito estelar de UFC 207, que se realizará en la T-Mobile Arena de esta ciudad.

The champ @Amanda_Leoa battles former champ @RondaRousey THIS FRIDAY at #UFC207! @Reebok pic.twitter.com/hKiO2NzDtC

— #UFC207(@ufc)29 de diciembre de 2016