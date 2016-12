GUADALAJARA

El trabajo que ha hecho Guadalajara durante la pretemporada ha sido positivo, señaló el defensa Oswaldo Alanís, por lo que confía en llegar en un óptimo nivel al inicio del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Manifestó que en lo personal está contento porque ha entrenado muy bien, sabedor que esa es la base para lograr hacerse de un sitio en el once titular del “Rebaño Sagrado”.

Me siento muy bien y entero, trabajando bien todos los ejercicios, enfocándome en mejorar y no en cuidarme, me siento con mucha motivación de estar haciendo todo al cien por ciento”, apuntó.