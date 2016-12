CIUDAD DE MÉXICO.

La estadunidense Ronda Rousey lució en buena forma en la ceremonia de pesaje oficial y no tuvo problemas para superar la báscula al registrar 135 libras, mismo peso que su rival, las brasileña Amanda Nunes.

La última pelea del año del UFC será este viernes por la noche a través de PPV, FS1 y UFC Network para Latinoamérica, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La cartelera es estelarizada por el duelo entre Amanda Nunes, que pone en juego su título gallo del UFC, ante el regreso más esperado del 2016, el de la exmonarca mundial de dicha división Ronda Rousey, quien se ha dedicado al 100 por ciento en su regreso.

Right on the money for 'Rowdy' @RondaRousey!! 135! #UFC207 pic.twitter.com/c7J6On7aFn

— #UFC207 (@ufc) 29 de diciembre de 2016