CIUDAD DE MÉXICO.

Pumas regresa al discurso de darle prioridad a los jugadores de fuerzas básicas y sólo contratar extranjeros de calidad. El promotor de la idea es Rodrigo Ares de Parga, presidente del Patronato del Club Universidad, y Sergio Egea, extécnico del Real Oviedo y actual vicepresidente deportivo de Pumas, a pesar que las fuerzas básicas de Pumas compiten poco en las divisiones inferiores. En el último semestre del 2016, a excepción del Primera División, ningún equipo del futbol base de Universidad jugó liguilla.

“Es bueno que Pumas quiera darle la oportunidad a los jóvenes, a los de cantera. Ahora veo que en los universitarios hay un equipo muy joven, y la orden viene desde el presidente del patronato. Lo que deben de tomar en cuenta es que se va a necesitar un tiempo para recuperar las fuerzas básicas, no es tan fácil darle la oportunidad a los chavos”, dijo Alfonso Nieto, jugador egresado de Pumas que se va al Herediano de Costa Rica.

De las cinco divisiones inferiores en las que compite Pumas (Sub 20, Sub 17, Sub 15, Sub 13 y Sub Internacional), ninguna pudo clasificar a la fase final de su torneo.

La división Sub 15 de los Pumas fue la que mejores resultados tuvo al ganar el 52 por ciento de los puntos posibles, aun así quedó fuera de liguilla.

La peor fue la categoría Sub 20 y Sub 13. La primera apenas ganó el 27.4 por ciento de los puntos posibles y quedó en el lugar 16 de 18. La segunda apenas ganó el 22 por ciento de las unidades en juego y quedó en lugar 18 de 24.

La Sub 17 obtuvo también una nota destacada al ganar el 45.09 por ciento de los puntos posibles, quedó fuera de liguilla. La Sub Internacional ganó el 22 por ciento de las unidades en juego, eliminados en fase regular.

“Tenemos un plan de reforzar la formación de la cantera; con paciencia y tranquilidad lo vamos a ejecutar”, explicó Sergio Egea.