BELGRADO.

Ana Ivanovic, excampeona del Abierto de Francia, anunció en Facebook que se retira del tenis a los 29 años.

"No hay otra manera de decir esto. Decidí retirarme del tenis profesional. Fue una decisión difícil, pero hay mucho para celebrar", dijo la serbia.

"No se pongan tristes, sean optimistas como yo. Mi amor y mi mayor agradecimiento para todos ustedes", dijo la exnúmero uno del mundo que cayó al número 63 en el ranking.

Es harto conocido que me he visto afectada por lesiones... (y) sólo puedo jugar si puedo desempeñarme a mi máximo nivel, y ya no puedo hacerlo", agregó.