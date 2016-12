ATLANTA.

Cam Newton sorprendió a un niño de 10 años enfermo del corazón, y de paso se llevó un tremendo abrazo de agradecimiento.

El quarterback de las Panteras de Carolina visitó a Taylor Deckard el martes en el hospital infantil de Atlanta. Taylor estaba vestido con la camiseta de Newton al momento de la visita.

For Taylor Deckard, a 10yo boy battling a severe heart condition, his Christmas wish was to meet @CameronNewton. Today his wish came true. pic.twitter.com/1MNmpdNLk4

— Auburn Tigers (@AuburnTigers) 28 de diciembre de 2016