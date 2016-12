CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero de Chivas, Alan Pulido, consideró que los equipos que se refuerzan con extranjeros se les puede catalogar como “selecciones” porque traen a los mejores jugadores.

Se vuelve un poco complicado el que otros equipos tienen extranjeros, se les pude llamar prácticamente selecciones porque traen a los mejores. Van formando su propia selección, en Chivas no se puede. Ahí podría ser la desventaja. En lo colectivo y en el terreno de juego no, al América le ganamos en semifinal de copa, en el torneo, en liguilla no se nos dio el triunfo. A Rayados se le ganó, son equipos con muchos extranjeros, pero Chivas no está en desventaja, por nombres tal vez sí, pero en el terreno de juego no juegan los millones que se invierten”, dijo.