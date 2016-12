CIUDAD DE MÉXICO.

Nicolás Castillo, último refuerzo de Pumas, está en México. El atacante chileno llega al equipo universitario con la fama de ser campeón y líder de goleo en la liga de su país.

"México tiene una liga muy competitiva, muy fuerte, muy dinámica, muchos seleccionados de mi país vienen para acá y eso me gusta mucho. Las pláticas que tuve con el entrenador me convencieron mucho a mí, me ayudaron a tomar la mejor decisión", dijo el refuerzo de Pumas.

Voy a tratar de salir campeón en México, también voy a tratar de aportar mi granito de arena. Todo jugador pelea por ser campeón", agregó.

Nicolás Castillo, en su último torneo con la Universidad Católica de Chile, anotó 13 goles y fue bicampeón. Tardó en reportar con Pumas porque estaba de vacaciones.

"Voy a ir paso a paso. Uno tiene que hacer goles a donde va y quiero hacer goles en México", sentenció.

ald