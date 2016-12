CIUDAD DE MÉXICO.

Para Ricardo La Volpe, el equipo que mejor entendió sus ideas fue el Atlante, en 1993. Y después de ése, el Toluca, al que terminó dirigiendo por teléfono en la Selección Mexicana, a pesar de que Alberto Jorge llegó en su lugar. Aquel título de los Diablos (Clausura 2013), La Volpe siempre lo consideró suyo, aunque no se le reconociera.

En 1999, el argentino dirigió al Atlas, con un plantel que tenía varias coincidencias con los Potros de Hierro de antes: jóvenes rápidos, no predecibles, que podían pasar de un 4-3-1-2 a un 3-5-2 o lo que fuera. Y sin embargo en la final contra el Toluca, como el domingo ante Tigres, el juego se alargó hasta los penaltis y perdió el título.

A partir de entonces, comenzaron los fallos. En diciembre de 2006, la posibilidad de lograr el primer tricampeonato de su historia rondaba al Boca Juniors argentino. La Volpe llegó en reemplazo de Alfio Basile, ganador de los dos campeoantos previos y entonces llamado a la selección nacional.

Boca necesitaba conseguir al menos un punto en sus últimos dos juegos, pero perdió ante Belgrano y Lanús, y cayó en la final ante Estudiantes. El fin de un ciclo para ambas partes.

La Volpe entiende el lavolpismo como “una filosofía futbolística”, basada en “jugar al futbol y tener disciplina táctica”, pero no más que eso. En Alemania 2006, aquellas bases llevaron a la Selección Mexicana a los octavos de final contra Argentina, en Leipzig. Pero un gol en tiempos extras de Maxi Rodríguez acabó con todo.

Para entonces, el resultado no provocó más que un culpable, sin tomar en cuenta árbitros ni jueces de línea: “Argentina venía de golear a Serbia y Montenegro. Todos creían que nos eliminaban fácil, pero ganamos el duelo táctico. No lo digo yo, sino la crítica mundial. Si no era por ese golazo de Maxi...”.

Con el tiempo, La Volpe siguió su carrera. Problemas del corazón lo obligaron a dejar al Atlante en el 2013, después de dirigir a Vélez, Banfield y la selección de Costa Rica.

En algún momento se detuvo ante la idea del retiro. No obstante, apareció Chivas y le ofreció volver, enfrentando una de sus etapas más difíciles tras ser denunciado, por hostigamiento sexual, por la podóloga del equipo.

Los últimos antecedentes que se suman son con el América, en medio de los festejos por su centenario. Y en tres oportunidades, La Volpe volvió a fallar, perdiendo en penaltis con el Guadalajara en las semifinales de la Copa Mx; quedándose en el cuarto lugar en el Mundial de Clubes y sin título de liga tras perder contra Tigres, también desde los once pasos.

“Voy a pensar, ya me fastidian muchas cosas”. La declaración del argentino se da después de la derrota, y no garantiza su continuidad.