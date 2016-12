CIUDAD DE MÉXICO.

Tras su arribo a la Ciudad de México, el presidente deportivo del américa, Ricardo Peláez, criticó el tuit que publicó José Luis Higuera, CEO Grupo Omnilife-Chivas, y lo calificó como el “gato de Vergara”.

Me enseñaron un tuit que puso el 'gato' de Vergara, ¿cómo se llama, Higareda? Poniendo estupideces. A través de la Liga nos vamos a quejar de directivos, hay que jugar limpio en todos los sentidos. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos que no sirve para nada", dijo airadamente.