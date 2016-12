CIUDAD DE MÉXICO.

El héroe de los Tigres, Jesús Dueñas, que obligó a que el partido se fuera a las últimas instancias ante el América y que, a la postre, significó el título de los felinos, recordó que hace unos meses mucha gente pedía su salida, pero ahora calló bocas.

Hace cuatro o cinco meses cuando me expulsan, toda esta gente pedía mi salida, me daban miles de abucheos, me hizo más fuerte no sólo futbolísticamente sino mentalmente. Críticas siempre van a haber, el problema es cuando no haya. Lo único es callar bocas, agradecer a Dios y mi familia que siempre me apoyaron, es a base de títulos y afortunadamente se dio”, afirmó al programa Adrenalina de Imagen Televisión.