CIUDAD DE MÉXICO.

El suizo Roger Federer, décimo sexto en el ranking mundial de la ATP, aseguró que decidió poner fin a la temporada 2016 porque necesitaba un descanso físico y mental, el cual lo ayudará a volver con mayor fuerza a las competencias el próximo año.

He tenido un descanso de seis meses para rejuvenecer y sentirme freso de nuevo. Mentalmente necesitaba esto mucho más de lo que me esperaba. Fue un momento perfecto para tomar un descanso tanto para la mente como para el cuerpo, y genial para pasar tiempo de calidad con mis hijos”, dijo a los medios de comunicación.

El helvético, de 35 años de edad, piensa superar todo lo que vivió sobre las canchas en la reciente campaña, la cual tuvo que abandonar en el mes de julio, y planea obtener su décimo octavo Grand Slam pese a la competencia que suponen figuras como el británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic.

He estado cerca, pero Novak ha tenido un momento increíble y era difícil ganarle en esos momentos, así que depende de nosotros el lograr reinventarnos y acercarnos a Novak y Andy”, agregó.

Sobre la rivalidad entre Djokovic y Murray por el primer lugar del orbe, que ahora ostenta el segundo, el jugador suizo confesó que no le sorprendió que el escocés alcanzara la cima de la ATP, pues desde su punto de vista ha mostrado la capacidad suficiente para ser el nuevo mandamás de la disciplina.

No me sorprende que Andy fuese número uno porque ha ganado muchos títulos, entre ellos Wimbledon. Lo que sí me sorprendió es que terminó el año como número uno, pues el inicio de temporada de Novak fue fantástico, así que eso da aún más crédito a Andy”, explicó.