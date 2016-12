CIUDAD DE MÉXICO.

El taekwondo mexicano ha vivido en los últimos tres ciclos olímpicos de los reflectores que le brinda María del Rosario Espinoza, medallista en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. En los últimos dos, la sinaloense ha peleado, palmo a palmo, la representación nacional con Briseida Acosta, de 23 años, que está lista para despuntar rumbo a Tokio 2020.

8º LUGAR del ranking olímpico mundial en la categoría de +67kg

Acosta ha ganado medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud (2010), Campeonato Mundial (2013) y torneos regionales. Sus 2013 y 2014, el inicio del ciclo para Río, estuvo en la élite mundial y superó a Espinoza, pero los últimos dos años le impidieron el debut olímpico.

A veces te repones y a veces no, quizá no supe manejarlo o me sentía que estaba bien, pero fue mal planeada”, admite Acosta. “No puedo quedarme con que mi primera parte del ciclo fue muy buena y la segunda no tan espectacular. Ahorita me queda mirar para adelante, poco a poco, y primero tenemos un nacional que es una pauta importante”, añade.