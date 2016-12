CIUDAD DE MÉXICO.

Guadalupe González aprecia los momentos de intimidad familiar tanto como una medalla olímpica. Hoy tendrá una cena de Nochebuena en compañía de sus seres queridos y mañana una feliz Navidad, por primera vez como medallista olímpica y con los reflectores a un lado luego de la euforia por su presea.

Acostumbrada al dolor, Guadalupe González es una chica de palabras cortas y gestos naturales que tras cruzar el podio el 19 de agosto tenía como deseo principal volver a casa para comer garnachas con sus familiares.

En los últimos meses genera incertidumbre al haber terminado su ciclo con el entrenador Juan Hernández, el hombre que la preparó para el podio olímpico y que presumía que “tiene el corazón más grande que cualquiera”.

Entre las dudas por su futuro, esta mujer de sonrisa apenada dice que los éxitos seguirán, que ella misma y su compañero Esteban Santos son capaces de diseñar un plan de entrenamiento que la mantenga en la élite mundial en 2017 y que tomará unos meses para decidir si se acerca a un nuevo mentor.

Estoy en mi preparación general, pero me siento tranquila y no voy a apresurar la decisión. He cerrado este ciclo con mi profesor Juan Hernández, un gran profesor; terminamos nuestros objetivos juntos y ahora cada uno se concentrará en llegar a Tokio, porque él tiene un grupo de buenos cincuenteros”, afirma.

Lupita, de 27 años, dijo después de Río que “el dolor es momentáneo, pero la satisfacción para toda la vida”. Para ella, sin embargo, hablar del éxito es un terreno que la hace sentir incómoda y prefiere colocarse en el futuro, ese que le depara una cita con su primer Mundial de Atletismo el próximo verano.

Guerrera formada en Tlalnepantla, Estado de México, recordó esa tarde en que una lesión en la espalda puso en duda incluso su participación futura en este deporte. Hoy tiene claro que seguirá, aunque con temores.

La he estado fortaleciendo con terapias, pero hay riesgos”, advierte. “No me molesta mucho ahorita, la he estado fortaleciendo para no llegar al extremo de la cirugía, porque hay algunos riesgos que no quiero pasar”, dice la mexiquense, candidata a figurar en la cima de la marcha mundial y en Tokio 2020 buscará saldar con esa confesión del 19 de agosto en Pontal, Río de Janerio: “les quedo a deber el oro”.