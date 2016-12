CUDAD DE MÉXICO.

La preocupación con la que Ricardo Ferretti se regresó a Monterrey no pasa por empatar en la ida ni haber presentado un juego tan poco ambicioso, sino porque su goleador André-Pierre Gignac podría estar en duda para la final de vuelta luego de que un primer informe médico reporta que sufre un esguince cervical.

Me preocupan todos mis hijos y Gignac es uno de ellos, espero noticias positivas”, se limitó a comentar.

En cuanto a lo deportivo, el Tuca tiene dudas sobre el arbitraje, y aseguró que revisará junto a su directiva un par de jugadas que podrían derivar en un reclamo ante la Comisión Disciplinaria.

Hay muchas cámaras que dan como diez repeticiones de un fuera de lugar y no puede ser que no haya de la jugada sobre Guzmán y Gignac. Pido a la Comisión Disciplinaria haga una revisión de esas dos jugadas, porque mi jugador está en el hospital y no sabemos qué va a pasar. Tenemos que esperar 24 horas para saber si juega”.