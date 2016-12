CIUDAD DE MÉXICO.

En un rincón, entre los 24 camiones que vinieron desde Monterrey para ver la final entre América y Tigres, Mauricio Cantero arma su puesto, sobre una lona de hule, de menos de un metro por un metro, para vender playeras, bufandas y hasta sudaderas con leyendas que apoyan al equipo dirigido por Ricardo Ferretti, gracias a la vendimia pudo financiar el viaje, de 17 horas, para llegar al Azteca.

Esperar más de 15 días para la final hizo que nos emocionáramos más con venir a la Ciudad de México y ver el juego contra el América. Es muy bonito para uno como aficionado ver un partido de este tipo en estas fechas, muchos estamos de vacaciones y hay más chance de viajar, pero en lo deportivo no sé. No es lo mismo que Tigres se preparó con un partido contra Veracruz, y el América andaba jugando contra el Real Madrid”, consideró el aficionado de los Tigres.

El vender artículos que sirven para apoyar a los Tigres, le ha ayudado a Mauricio Cantero a acompañar a los universitarios a las dos finales que perdieron contra el América, a la que le ganaron a los Pumas y hasta anduvo paseando en el Monumental de River Plate, en la ocasión que el equipo del Tuca Ferretti cayó rendido en la final de la Copa Libertadores. Al Azteca, vino con toda la familia.

Esto empezó porque me hacía unas playeras y bufandas, a muchos les gustaban y se las vendía. Luego se me ocurrió poner mi puestito para poder entrar a los partidos y ahora me ha alcanzado para ir a Argentina, Panamá, a la Ciudad de México y a muchos lugares. No te voy a decir cuánto gano, porque no quiero que otros me empiecen a copiar (risas)”, agregó.