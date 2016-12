CIUDAD DE MÉXICO.

Esta noche, en el Estadio Azteca, inicia una de las finales más cuestionadas en los últimos años por las complicaciones que ha generado su postergación tanto en el América como Tigres, aunque también una de las más mediáticas por los días en los que se desarrollará (22 y 25 de diciembre).

Las críticas no han faltado en ninguno de los dos frentes porque se cortó con una inercia de trabajo: en el América todavía resienten el horario de México tras su participación en el Mundial de Clubes, que les ha generado desgaste físico y emocional, mientras que los universitarios padecen de la inactividad de 18 días.

Si bien se han tratado de minimizar las complicaciones con un discurso en el que se ha subrayado que “no hay pretextos”, ha resultado imposible ocultar la molestia. Las críticas más fuertes, las lanzó el técnico azulcrema Ricardo Antonio La Volpe.

No es lo ideal (que se juegue en estas fechas), fue una mala organización de la Federación porque no solamente nos perjudicó a nosotros sino también a Tigres. Hubo fechas FIFA en donde la Selección jugó con pura gente de fuera y se pudo jugar en ella, pero ya pasó, no hay justificación. Son fechas increíbles. Tenemos que hacer un buen partido en una fecha linda para hacer un buen regalo a la familia”, dijo el estratega en la previa.