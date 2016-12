CIUDAD DE MÉXICO

El mediocampista de Tigres de la UANL, Javier Aquino, consideró que al no conseguir nada hasta el momento en su centenario, América saldrá con todo por el triunfo en esta serie final y eso lo hará más peligroso.

Vienen motivados en ese aspecto porque no han ganado nada hasta el momento y no quieren irse en blanco en el centenario, eso los motiva, pero sabemos de la peligrosidad del rival y estamos al pendiente”, alertó.

Dijo que luego de no ganar nada en el pasado Mundial de Clubes en Japón, Águilas no llega bien a esta serie final mientras que ellos tampoco están del todo bien por la inactividad que tuvieron en estos días, por lo que ambos están afectados.

Reconoció que “para ambos hay pros y contras, ellos tienen el desgaste del viaje y los partidos y mentalmente tampoco viene bien, pues no le fue bien en el mundial, y nosotros la inactividad puede pesar, estamos en igualdad en circunstancias”.

En entrevista en el hotel donde está concentrado el equipo al sur de la ciudad, dijo que la final enfrentará a dos grandes equipos, pero al final, Tigres hará valer su poderío y mejor futbol para hacerse con el campeonato.

En otro orden, aseguró desconocer que algún otro equipo, se habla de que Guadalajara quiere ficharlo, haya mostrado interés en hacerse con sus servicios, pues por el momento se debe a Tigres y está enfocado en ganar otra final.

Ni idea del interés de Chivas, estoy al cien por ciento con el club pensando en la final, no he tenido acercamiento de nadie, ahora estoy pensando en la final, Tigres me ha dado mucho y no tengo que pensar en otro club”, compartió.