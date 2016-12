CIUDAD DE MÉXICO.

Mark Hunt y Alistair Overeem llegaron a un acuerdo verbal para verse las caras en el UFC 209 de Las Vegas, Nevada, el próximo 4 de marzo.

Ambos peleadores aún no firman el contrato del combate que será en el T-Mobile Arena, ya que el neozelandés está esperando una decisión de UFC para agregar al contrato una cláusula en caso de que Overeem de positivo en control antidopaje por sustancias prohibidas.

Hunt perdió ante el excampeón mundial del UFC, Brock Lesnar, en el UFC 200. Días después Lesnar daría positivo en dos pruebas de dopaje y cambió el status del combate a “No Contest”, lo que desató el enojo de Hunt quien pidió una compensación o su liberación de la compañía.

Mi cláusula me protege en esta instancia y me da una ganancia financiera, si se comprueba que el oponente hizo trampa”, expresó Hunt a través de su página oficial. “Esto no solo me protegerá a mí, sino que también a otros peleadores, por eso estoy presionando por esta cláusula, estoy listo, quiero pelear, no voy a pelear sin mi cláusula”, expresó.