NUEVA YORK

Carmelo Anthony igualó su máxima cifra de puntos de la temporada al aportar 35 y los Knicks de Nueva York despertaron en la segunda mitad para derrotar el martes 118-111 a los Pacers de Indiana.

.@carmeloanthony: “We just stayed with it. We knew we had to buckle down defensively.” #NYKvsIND #Knicks pic.twitter.com/CM3SfelfuW

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 21 de diciembre de 2016