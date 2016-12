CIUDAD DE MÉXICO

El defensa del América Bruno Valdez afirmó que hay gran motivación en las Aguilas por ganar el título de la Liga Mx contra Tigres de UANL, en el marco del Centenario del equipo de Coapa.

El América regresó a sus instalaciones al sur de esta capital, después de dos semanas de ausencia luego de su participación en el Mundial de Clubes realizado en Japón, donde quedaron en cuarto lugar.

Trabajamos la parte de la recuperación con los médicos y los fisioterapeutas y masajistas. Creo que llegamos bien, fue un largo viaje, pero ya mentalizados en lo que es la Final; creo que no hay presión, sino más compromiso por el hecho que nos pusimos nosotros para poder llegar a donde estamos”, expresó.

Bruno Valdez agregó con seguridad, “lastimosamente no pudimos conseguir lo de la Copa y luego lo del Mundial de Clubes; ahora nos queda lo de la Liga ante Tigres; nos pusimos un objetivo y creo que vamos a apuntar a eso".

Dicen que en la Final no hay favorito, "no sé si hay favorito, pero hay que aprovechar el jugar de local. El primer partido hay que aprovecharlo, tratar de que no nos marquen para ir así al siguiente partido".

Paolo Goltz y Moisés Muñoz trabajaron este martes por separado, pero no tendrán problema para ser titulares ante Tigres.

cmb