CIUDAD DE MÉXICO

La gran temporada de los Raiders de Oakland tuvo su primera recompensa, ya que siete de sus jugadores fueron incluidos en el roster para el Pro Bowl 2017, que se jugará el 29 de enero en Orlando, Florida.

This is the first time in #DallasCowboys history that two rookies were selected to the@NFL#ProBowlpic.twitter.com/kptCFEdHoA

— Dallas Cowboys (@dallascowboys)21 de diciembre de 2016