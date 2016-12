CIUDAD DE MÉXICO.

El director deportivo de Cruz Azul, Eduardo de la Torre, dijo que esta misma semana esperan concretar dos refuerzos más para el equipo, con el objetivo de revertir la mala racha de cinco torneos sin calificar a liguilla del futbol mexicano.

“A parte de los dos refuerzos que llegaron, estamos trabajando para que lleguen uno o dos más, hay varios candidatos, pero también hay muchos rumores, no hay nada seguro con ninguno todavía”, explicó.

En rueda de prensa en lo que sería la presentación de los refuerzos del equipo y que finalmente no se dio por cuestiones de tiempo, aseguró que esta misma semana se podrán concretar a los jugadores que faltan para tener el plantel completo.

Sí van a haber más refuerzos, es un hecho, pero hasta no tener algo concreto los vamos a dar a conocer y nos guardamos esa posición y la línea donde vienen, también ahí no hay mucho misterio, y esperamos esta misma semana concretar”, comentó.

Aclaró que mientras no se concreten y no se llegue a un acuerdo total, los fichajes se quedarán al margen de las especulaciones, de donde han salido muchos jugadores que no tienen nada que ver con la institución, por lo que en ese sentido se dijeron tranquilos.

Por otra parte, destacó el trabajo y la integración que ha tenido el cuerpo técnico encabezado por el español Francisco Jémez, lo cual es importante para tratar de recuperar todo lo que se ha perdido en los últimos torneos.

“En general he visto un trabajo muy completo en la integración del técnico con y los jugadores y esperamos mantener esa consistencia. Queremos recuperar muchas cosas, la institución es grande y seguirá siendo grande”, indicó.

“Hay que recuperar el protagonismo, la importancia en la tabla de posiciones y el desenvolvimiento en la cancha. Se tiene que recuperar porque son cinco temporadas sin calificar, y para eso se trajo a este cuerpo técnico”, argumentó.

