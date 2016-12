PRAGA, República Checa.

La tenista Petra Kvitova, bicampeona del torneo de Wimbledon, resultó herida el martes en su casa por un agresor armado con un cuchillo.

La campeona de Wimbledon en 2011 y 2014 dijo que la lesión en su mano izquierda es "grave".

"Al tratar de defenderme, sufro una herida grave en mi mano izquierda. Estoy estremecida, pero afortunada por estar viva", dijo Kvitova, quien es zurda, en su cuenta de Twitter. "La lesión es grave y tendré que ser atendida por especialistas, pero si me conocen, saben que soy fuerte y que lucharé para superar esto".

De inmediato no se sabe cómo la lesión afectará la actividad de Kvitova en la cancha.

"Sin duda que lo que sucedió no fue agradable, pero ya pasó", dijo Kvitova en otro comunicado en la página de Facebook del equipo checo de Copa Federación. "Tengo el mejor cuidado posible y estoy con mis seres queridos. Ya pasó lo peor".

