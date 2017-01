La fiesta surrealista de Salvador Dalí no termina

CIUDAD DE MÉXICO.

El 23 de enero de 1989 el genio de Salvador Dalí, una de las figuras más significativas del Siglo XX, se extinguió. Dalí es, en sí mismo, todo un icono popular de la cultura española. Su presencia constante en los medios, así como la de sus obras, acabaron creando un símbolo imperecedero.

El lugar fue Figueras, en España y el acontecimiento la muerte de Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, mejor conocido como Salvador Dalí, considerado un genio de la pintura al experimentar con el impresionismo, el dadaísmo y el surrealismo, corriente en que destacó por la creación de un arte extravagantemente sugestivo.

Reconocido por su simbología onírica, Dalí fue un artista sumamente imaginativo, que declaraba que el no conocer el significado de su arte no significaba que este no lo tuviera.

Pintó alrededor de mil quinientas obras, algunas de las más destacadas del genio de Figueras son: La persistencia de la memoria, Bodegón con botella de ron, Muchacha en la ventana y La última cena.

Extravagancia y Dalí, indisolubles

Fiel a su extravagante estilo que le valió ser considerado uno de los artistas icónicos del surrealismo, Salvador Dalí ofreció una velada de Año Nuevo para dar la bienvenida al 1942 con inigualable originalidad, con la que recaudó fondos para ayudar a los artistas afectados por la guerra en Europa.

Ahí se ve a su mujer, Gala, en traje de unicornio, dando de beber a un cachorro de león en su regazo; un mono dando brincos entre los asistentes; pescado servido en zapatos de taco y ranas vivas en bandejas de plata.

La “Noche en el Bosque Surrealista” tuvo lugar en el Salón Bali del Hotel del Monte, en Monterey, California.

Por siempre Dalí

Como muestra imperecedera del valor de su legado, hace unas semanas sucedió en Italia y ahora los Mossos d'Esquadra, es decir, la policía, investigan el robo de dos cuadros pintados por Dalí, sustraídos de la urbanización de Can Pere la Plana, en la localidad barcelonesa de Sant Pere de Ribas, según ha informado la emisora catalana Rac1.

Tanto los cuadros como la vivienda son propiedad de José María Mendiluce, exeurodiputado del PSOE, expresidente de Greenpeace Internacional y candidato de Los Verdes a la alcaldía de Madrid en 2003.

Los ladrones rompieron las ventanas de la masía de Mendiluce, que actualmente se encuentra en Costa Rica, y robaron los cuadros del genio ampurdanés. Los Mossos d'Esquadra, sin embargo, señalan que todavía no han conseguido confirmar la autenticidad de los cuadros robados y aún investigan los detalles del asalto a la espera de poder contactar con Mendiluce.

Dalí-Lorca, diario de un viaje imposible

Inolvidable. Así es Salvador Dalí. Tanto, que en el Barrio de Palermo, en Buenos Aires, se presenta una obra teatral Diario de un viaje imposible.

La historia narra una inédita visión de la entrañable amistad que unió a dos colosos de la España del siglo XX: Salvador Dalí y Federico García Lorca.

Una relación que fue origen de una creatividad arrolladora, con decisivas consecuencias para la obra y la vida de ambos amigos. Su relación trascendió la simple amistad. Se conocieron en 1922 en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Durante décadas, después de la muerte de Garcia Lorca, Dalí mantuvo su relación en misterio. Sólo al final de su vida, confesó su unión con Lorca.

Una de las historias más fascinantes y tristes entre dos de los personajes más relevantes del panorama cultural español y patrimonio universal.

pdg